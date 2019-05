Diego Buonanotte pone paños fríos a su suplencia: "A los 31 años no me voy a estar volviendo loco por no jugar"

Información de Nicolás Muñoz

El volante argentino Diego Buonanotte no puede disfrutar completamente el gran momento que vive Universidad Católica, como sólido puntero del Campeonato Nacional. En esta temporada, el trasandino ha perdido protagonismo y la titularidad indiscutida que tenía cuando arribó al cuadro cruzado a mediados del 2016.

Sin embargo, el “Enano” puso mesura a su complicado presente y en conferencia de prensa reconoció: “Hay muchos factores que pueden hacer que hoy no me toque jugar a mí. A lo mejor yo soy muy ofensivo y me cuesta la marca, a lo mejor hay esquemas tácticos que me complican como puede ser este 4-3-3 al que no me puedo adaptar bien, pero son cosas del fútbol, son momentos y que uno tiene que aceptarlos. No buscar excusas ni culpables, sólo ver lo que el equipo necesita y tratar de ser inteligente para tratar de adaptarse a lo que el entrenador pide”.

“No me siento ansioso ni estoy nervioso, a veces cuando no toca jugar es parte del fútbol y lo tomo así. A los 31 años no me voy a estar volviendo loco por no jugar, quiero jugar, eso está claro, y estoy haciendo todo para jugar, pero si no se da, es parte del fútbol. No estoy ansioso ni nervioso, trato de aportarle al equipo lo mejor de mí”, añadió el ex River Plate.

“Hoy estoy teniendo más minutos en el torneo local y quiero hacer las cosas bien, primero para que el equipo siga en lo más alto de la tabla y después para yo ganarme un lugar y tener mayor participación en la Libertadores”, agregó.

Por último, Buonanotte sostuvo: “El partido del miércoles (ante Gremio por la Copa) es muy importante, nos jugamos la clasificación, pero también somos conscientes de que tenemos mañana (frente a O’Higgins en Rancagua) un partido clave para nuestro primer objetivo que siempre fue el torneo nacional. Tenemos un partido en una cancha difícil, con un rival que siempre es complicado, sobre todo jugando de local”.

Para el cotejo ante el “Capo de Provincia, Gustavo Quinteros formará con Dituro en portería; Rebolledo, Kuscevic, Huerta y Cornejo en defensa; Saavedra, Fuentes y Buonanotte en volantes; dejando a Munder, Pinares y Valencia en delantera.