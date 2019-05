Ex DT de la Roja segura que Alexis Sánchez estaría pensando en no jugar la Copa América con Chile

Una dura relevación se dio a conocer durante esta jornada, donde el ex entrenador de Colo Colo y de la selección chilena, Claudio Borghi, aseguró que el delantero nacional Alexis Sánchez estaría pensando en no jugar la Copa América con Chile.

En el programa Todos somos técnicos de CDF, el trasandino dio sus argumentos. “Este es un secreto a voces un poquito largo. Hay comentarios que dicen que hay posibilidades que Alexis no tenga ganas de jugar la Copa América”.

“Los motivos son porque no ha tenido un buen año, segundo tiene que buscar club, el tercero es que si llega a un equipo le van a decir que se tiene que preparar para tener un buen año”, agregó.

Sobre el último club que lo pretende, la Juventus de Italia Borghi fue más allá y aseguró que “el equipo que ha salido ocho veces campeón de esa liga está buscando ser campeón de la Champios y quiere un tridente con Alexis, Salah y Cristiano”.

También, el ex DT de Colo Colo pidió a los hinchas que no vean con malos ojos al tocopillano si desiste de ir al certamen internacional. “No es una traición, es un jugador que le dio 10 y 11 años a la selección. Hoy no la está pasando bien, hay que decirle ‘que se recupere y listo’”.