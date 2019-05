Representante de Walter Montillo: “Recibió diez mil matratos de la dirigencia de la U; si llaman sería muy difícil que vuelva”

En las últimas horas se ha vuelto a vincular el nombre de Walter Montillo a la Universidad de Chile. Sin embargo, el argentino, que actualmente juega en Tigre del fútbol trasandino, no ve con buenos ojos volver a la U dada su relación con la dirigencia.

Así lo revela su representante, Sergio Irigoitia: “Walter no tuvo un maltrato, sino que diez mil por parte de la dirigencia de la U. Inclusive, cuando él fue a Santiago (en 2017), fue regalado, pero hoy le sobra el trabajo. Lo quieren los grandes de Argentina y ahora estoy en Brasil porque lo quiere Cruzeiro. Eso sí, el corazón de Walter es de la U. Si el día de mañana llegase a volver, será por la gente, que siempre le demostró un cariño increíble a él y su familia. Hoy nadie llamó, pero si lo hicieran sería difícil por todo lo que vivió”, reveló el empresario argentino en conversación con Deportes en Agricultura.

Irgoitía recuerda la visita de Walter Montillo a Santiago en el segundo semestre de 2017 tras salir de Botafogo. Sobre ese viaje, el representante recuerda que “nadie de la U nos atendió y la idea de Walter siempre fue que lo probaran al menos. El maltrato es que nunca lo tuvieron en cuenta. Vinieron a Buenos Aires, me mostraron una computadora y el gerente deportivo de ese entonces (Ronald Fuentes) me dijo que Walter ya no era al mismo, que no llegaba hasta el fondo. Tuvimos que aguantar mil cosas. A Walter lo podría llamar el Real Madrid y siempre va a querer ir a la U, por el hincha”.

Actualmente, Montillo vive un gran momento en Tigre, negocia su renovación, pero también tiene ofertas de equipos grandes de Argentina, además de Cruzeiro. La opción azul es más lejana que nunca.