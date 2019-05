El duro lamento de Johnny Herrera: "Esta vez no me toca estar, lo asumiré"

El irregular mostrado y los errores que cometió en los últimos partidos, que lo apuntaron como uno de los principales responsables en la crisis de Universidad de Chile, le significarán al portero Johnny Herrera perder la titularidad para el partido de este domingo ante Coquimbo Unido.

De hecho, el estratega uruguayo Alfredo Arias decidió probar como estelar a Fernando De Paul en el entrenamiento de este jueves, en desmedro del capitán. Tras la práctica, el oriundo de Angol se refirió a esta situación.

“Esta vez no me toca estar y voy a pelear desde donde me toque (…) Si el técnico estima que es buena decisión, la acato. Soy un jugador más. Lo asumiré como tal”, reconoció el referente del conjunto estudiantil.

“Justa o no, da lo mismo. No voy a profundizar en las situaciones de responsabilidades. Voy a trabajar. Llevo 13 años en este club. Estamos todos alineados en sacar esto adelante”, añadió.

Por último, herrera sostuvo: “Hay un bien mayor, que es nuestro club. El tiempo dará la razón en cuánto a si alguien miente o no. Soy fanático de este club y me toca apoyar. Agradezco los mensajes que me han escrito hasta gente que ni conozco”.