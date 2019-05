Se volvieron locos: Así fue la reacción de las leyendas del fútbol inglés tras el último gol del Tottenham

Una de las postales más infartantes que dejó la última semifinal de vuelta de la Champions League, fue la agónica anotación de Moura en la dramática victoria por 3-2 del Tottenham ante el Ajax que le significó la clasificación a la final de la Liga de Campeones.

La anotación del brasileño hizo estallar el Ámsterdam Arena y a los fanáticos del fútbol, incluyendo dos leyendas del balompié Inglés, Rio Ferdinand y Gary Lineker, quienes prácticamente se volvieron locos.

Ambos deportistas comentaron este cotejo para la cadena televisiva BT Sport y cuando Moura anotó el gol, saltaron golpearon la mesa y gritaron al cielo.

Rio Ferdinand, Gary Lineker and Glenn Hoddle reacting to Lucas Moura’s winning goal. ABSOLUTE SCENES! pic.twitter.com/ao9LjHmEWH.

— Aidan Barlow “Parody” (@AidanBarlow16) 9 de mayo de 2019