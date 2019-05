DT de Coquimbo: "A Pinilla lo quieren desestabilizar para el partido ante la U"

usto cuando Mauricio Pinilla podría tener su reencuentro con Universidad de Chile después de su escandalosa salida de los azules del año pasado, esta semana sorprendió la noticia del supuesto deseo de los estudiantiles de tener de regreso al experimentado delantero, actualmente en Coquimbo Unido.

Sin embargo, el propio atacante descartó de manera tajante este viernes cualquier chance de volver al conjunto laico, y ahora el técnico de los “piratas”, Patricio Graff, se refirió a los rumores de una partida de “Pinigol” del elenco nortino.

“Al menos yo no tengo noticias de ningún ofrecimiento ni interés real, pero seguramente es un poco el juego en el que está metido Mauricio y en el cual entiendo lo quieren un poco desestabilizar justamente en este partido tan importante para él”, reconoció el DT.

“Yo nunca pensé o analicé esa posibilidad (de que Pinilla se fuera). Es lógico que la semana previa al partido empiecen a salir muchas conjeturas, las cuales también son válidas para la presión del jugador, pero nosotros estamos tranquilos. Hablamos con él, es un chico que está comprometido con Coquimbo y así lo demuestra”, añadió.

Sobre la presencia del ariete en el duelo ante la U (domingo 20:00 horas), el adiestrador sostuvo: “Estamos evaluando la posibilidad, todavía queremos hablar con él. Tuvo una pequeña molestia, así que justamente se le están haciendo algunas pruebas. Es probable, no podemos aventurarnos todavía si es que sí o si no, no se descarta. Veremos qué nos dicen los médicos y en relación a eso tomaremos la decisión”.

Aton Chile