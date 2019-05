Colo Colo revivió a tiempo y venció a Palestino

Después de una flojísima primera mitad, Colo Colo reaccionó a tiempo en el complemento y consiguió un importante y agónico triunfo por 2-1 contra Palestino en el estadio Monumental por la 12ª fecha del Campeonato Nacional, quedando como único escolta de Universidad Católica.

El conjunto de colonia entró avalentonado a la cancha de Pedrero. Luis Jiménez tomó los hilos de su equipo y César Cortés se mostró como el mejor compañero recorriendo todos los sectores de la cancha para ser una oportunidad de pase. Precisamente, el “Chester” generó la primera ocasión para la visita con un remate a distancia que apagó Brayan Cortés.

El Cacique no contó con su capitán, Esteban Paredes, quien vio todo desde la tribuna por lesión, pero sí con Jorge Valdivia, quien ingresaba a pesar de la preocupación de que pudiera perderse el Superclásico por acumulación de tarjetas amarillas. El “Mago” estaba encargado de crear las jugadas, aunque sin éxito por la persistente marca de la contención foránea.

La escuadra de Macul no marinaba jugadas y solo con subidas de Óscar Opazo buscó atacar por la derecha. El ex Santiago Wanderers intentó con un centro para Pablo Mouche que terminó con un cabezazo en las manos de Fabián Cerda y después otro tiro elevado que no conectó Javier Parraguez.

Las pelotas detenidas han sido un constante problema para Mario Salas y la conversión árabe llegó de la misma manera. Un centro frontal de Luis Jiménez desde la mitad de cancha cayó en la cabeza de un movedizo Lucas Passerini. El delantero argentino, quien tuvo que salir minutos después por molestias físicas, martirizó a Juan Manuel Insaurralde y con un fuerte testazo venció al guardameta.

Las cifras pudieron aumentar, pero el poste evitó que el “Chester” Cortés anotara con una preciosa volea. La jugada continúo y Gabriel Suazo casi mete un autogolazo tras un fallido desvío que sacó Matías Zaldivia en la línea.

El “Comandante” quiso reformular el ataque en la segunda mitad e ingresó a Andrés Vilches por Suazo. Este hecho complicó a la zaga del cuadro de Ivo Basay, ya que debían aguantar la embestida rival por las bandas y el empuje de dos centros delanteros en el área.

Fue un diluvio de balones lo que recibió Palestino. Cristián Gutiérrez y Óscar Opazo se liberaron por los costados y Guillermo Soto y Brayan Véjar pedían auxilio por la arremetida. Parraguez tuvo dos ocasiones dentro del área, una de ella tapada magistralmente por Cerda, quien también fue ágil tras una volea de Mouche.

Los de La Cisterna ya no se acercaban al arco contrario y se veía que tarde o temprano se asomaría el empate, el cual llegó luego de una segunda pelota después de un tiro libre, en el que el “Chaco” Insaurralde se encontró solo para pegarle con toda potencia y dejar en tablas el compromiso.

Sin embargo, después de siete minutos de agregado, Carlos Villanueva metió un excelente pase para Iván Morales. El joven canterano albo anotó en el epílogo con un latigazo que le dio el triunfo a su escuadra.

Colo Colo suma tres puntos importantísimos para acercase al líder Universidad Católica. Con 24 unidades, se ubica en el segundo lugar a solo un punto de la UC, que juega mañana ante Cobresal en El Salvador.

Agencia Aton.