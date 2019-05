Equipos chilenos ya conocen a sus rivales de la Copa Sudamericana

Se acabó el suspenso para los clubes chilenos en la Copa Sudamericana. Universidad Católica, Palestino, Unión La Calera y Unión Española ya conocen a los rivales que enfrentarán en la segunda ronda del torneo internacional, luego de que este lunes se realizara el sorteo en Luque, Paraguay.

En esta segunda etapa podía haber cruce de elencos criollos, debido a que Universidad Católica y Palestino quedaron en el bombo 1 por ser mejor terceros de sus grupos en Copa Libertadores, y podían medirse a Unión La Calera y Unión Española, quienes quedaron en el bombo 2 tras avanzar en su estreno.

Y finalmente no hubo. La UC, que quedó eliminada la semana pasada la fase grupal de la Libertadores, fue emparejada con Independiente del Valle de Ecuador, mientras que los árabes quedaron en una llave, en el papel abordable, ante Zulia de Venezuela.

Por su lado, Unión Española, que viene de eliminar en el estreno a Mushuc Runa de Ecuadro por penales, tendrá que medirse con Sporting Cristal de Perú, que fue rival de Universidad de Concepción en el Grupo C del principal torneo continental.

En tanto, Unión La Calera, que avanzó tras eliminar en la primera fase de la Sudamericana a Chapecoense, fue el que la sacó más difícil, pues tendrá que chocar con otro brasileño, el poderoso Atlético Mineiro.

Estas son todas las llaves de segunda ronda de la Copa Sudamericana 2019:

-La Equidad vs. Deportivo Santaní

-Independiente del Valle vs. Universidad Católica

-Fluminense vs. Atlético Nacional

-Unión Española vs. Sporting Cristal

-Argentinos juniors vs. Deportes Tolima

-Montevideo Wanderers vs. Cerro de Uruguay

-Universidad Católica de Ecuador vs. Melgar

-Unión La Calera vs. Atlético Mineiro

-Sol de América vs. Botafogo

-Rionegro Águilas Doradas vs. Independiente de Avellaneda

-Corinthians vs. Deportivo Lara

-River Plate Uruguay vs. Colón de Santa Fe

-Palestino vs. Zulia de Venezuela

-Deportivo Cali vs. Peñarol

-Liverpool Uruguay vs. Caracas

-Royal Pari de Bolivia vs. Macará de Ecuador

ATON.