La reflexión de Alexis Sánchez sobre su negra temporada: “Me lesioné de cosas que antes nunca me habían pasado”

El pasado fin de semana se terminó una de las temporadas más oscuras del delantero chileno Alexis Sánchez en su carrera. El tocopillano tuvo varias lesiones y su bajo rendimiento generó prácticamente un divorcio entre los hinchas, dirigencia y el “Niño Maravilla”.

Tras cerrar su oscura campaña, donde anotó un gol en 20 partidos, el formado en Cobreloa hizo una dura reflexión de su presente en los “Diablos Rojos”.

“Fue una temporada muy complicada, pero ellos, los fans son los únicos que se merecen unas disculpas porque te apoyan siempre a pesar de todo por este club”, empezó diciendo el Bicampeón de América.

“En lo personal no jugué como esperaba. Me lesioné de cosas que nunca me habían pasado. Hay cosas internas que la gente y periodistas hablan sin saber”, agregó Alexis.

En esa línea, el tocopillano se defendió de las críticas sobre su rendimiento. “Siempre fui profesional en todo sentido. Ofrezco disculpas a los fans por no estar peleando cosas importantes, siendo que somos el Manchester United”.

“Lo correcto y entregamos lo mejor de cada uno por esta camiseta. Estoy seguro que el Manchester United volverá a ser el club que algún día fue con el Señor Alex Ferguson”, sentenció.