A Paredes "no le interesa" si estará Herrera y avisó que la U se jugará la vida

Una de las grandes dudas de cara al Superclásico de este sábado entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Nacional, es si en los azules jugará Johnny Herrera, luego de que fuera marginado del pasado duelo frente a Coquimbo Unido.

Por lo mismo, a Esteban Paredes, goleador del Cacique, le consultaron en la conferencia de prensa de este miércoles sobre la incertidumbre de la presencia del portero y capitán de los estudiantiles, considerando la histórica rivalidad entre ambos y que el ariete le ha anotado en varios partidos. Sin embargo, al “Tanque” no le gustó la pregunta y respondió con un “no me interesa, quiero hablar de Colo Colo nomás”.

Además, le llamó la atención a su joven compañero Iván Morales, quien el martes “encendió” el derbi frente a los azules al confesar que le gustaría ver al archirrival descendio a Primera B.

“Iván se acercó hoy y conversó con algunos de nosotros. Como muchacho joven está muy arrepentido. Esto sigue siendo fútbol más allá de las rivalidades del hincha, uno comete estos errores al decir estas cosa, que si las puedes pensar, pero no decirlas. Es un momento complejo el que viven pero nosotros estamos enfocados en ganar y en alcanzar a Universidad Católica”, enfatizó el experimentado atacante.

Paredes, también, dejó en claro que no deben confiarse del crítico momento en que llega la U: “Tenemos que ser muy inteligentes a la hora de jugar el partido. Aunque suene cliché, no importa cómo lleguen los equipos, en estos partidos son distintos. Tenemos que ganar sí o sí para ponerle presión a Católica, sabemos que ellos tienen mucha presión y tenemos que jugar con eso”.

“Creo que ellos van a salir a jugar el partido de sus vidas, tienen más presión que nosotros y eso lo tenemos que aprovechar, también los errores que cometan tratar de marcar la diferencia”, complementó.

En cuanto a la cercanía de alcanzar el récord de Francisco “Chamaco” Valdés, dijo: “Para Colo Colo todos los partidos son importantes, más allá de que sea el clásico rival. Tenemos que estar preocupado de nosotros y no de los otros equipos”.

A su vez, Paredes comentó: “Veremos si voy a jugar. Estoy incierto y si me toca, tratar de hacer un gol como siempre lo digo. Me sentí bastante bien en la práctica. Quedan dos tres días y creo que me voy a sentir mejor. El técnico decidirá”.

Por último, se bajó de la Roja para la Copa América de Brasil: “Uno tiene que ser sincero y ayudar a la Selección. En estos momentos no estoy para ayudarla por la lesión que traigo de este año. En la Selección tienen que estar los mejores”.