Entrenador de la Roja Femenina y el Mundial de Francia: "Buscamos estar a la altura de esta competición"

El domingo, a las 18:30 horas, será la gran despedida de la Selección Chilena Femenina de Fútbol, que irá a representar al país en el Mundial de Francia. La Roja enfrentará a Colombia y espera hacer un buen papel con un Estadio Nacional que espera cerca de 28 mil espectadores.

El entrenador José Letelier aún no confirma la lista definitiva, por lo que el duelo ante las cafetaleras será esencial para tomar las últimas decisiones en vistas a la justa planetaria que se disputará entre el 7 de junio y el 7 de julio.

“Dentro de lo que hay, tratamos de buscar lo mejor y obviamente que las lesiones son parte de este deporte y afortunadamente están casi todas recuperadas. Tenemos una liga que va en crecimiento. Que continúa en lo formativo, que no lo tenemos. Eso provoca que no tengamos un universo muy grande de jugadoras”, expresó en conferencia de prensa.

La idea del adiestrador no es solo participar, sino que también competir con las grandes potencias del mundo: “Nosotros vamos con la mentalidad de sacar buenos resultados, porque de otra forma no tiene sentido participar en un Mundial y llegar a esta instancia. Las expectativas están relacionadas con el conocimiento que uno tiene. Obviamente uno que conoce sabe lo que podemos hacer. Buscamos estar a la altura de esta competición”.

Durante estos meses, la Roja se ha preparado con diferentes amistosos, pero los resultados no han sido de los mejores. “Eso es parte del desarrollo y eso no nos va a quitar la responsabilidad. Si es competencia, perder no es lo óptimo”, sostuvo.

Además, Christiane Endler, arquera y capitana de la selección, complementó: “Somos un equipo que ha ganado mucha experiencia enfrentándonos a equipos muy grandes, eso nos va a servir en el Mundial. Aunque hay resultados que no fueron buenos para nosotros, esto nos hizo crecer. En lo físico llegamos mucho mejor”.

Chile se encuentra en el Grupo F de la Copa del Mundo, en la que enfrentará a Suecia (11 de junio), Estados Unidos (16 de junio) y Tailandia (20 de junio).