Padre de Paredes confirma su deseo: "Quiere hacerle tres goles a la U"

El Superclásico 185 tiene un sabor especial. Universidad de Chile y Colo Colo viven presentes distintos y ambos necesitan una victoria para cumplir con sus diferentes objetivos. Pero no solo eso, ya que Esteban Paredes podría alcanzar el récord de Francisco Valdés y, también, convertirse en el máximo artillero en este derbi.

El “Tanque” superó una lesión en el aductor y será titular ante los estudiantiles. Con 213 goles, está a solo dos de “Chamaco” y también de Carlos Campos, quien posee 16 conversiones en clásicos contra 14 del goleador albo.

Uno que confía en que romperá los récords contra el Romántico Viajero es su padre, Mario Paredes, quien en conversación con El Mercurio confesó: “Lo he visto súper bien. Ayer (jueves), después del entrenamiento, salimos toda la tarde y me dijo que quería hacerle tres goles a la U. Me aseguró que, si hace dos goles en el primer tiempo, en el entretiempo se cambia los zapatos y convierte el tercero”.

Su progenitor también reveló que quiere pronto superar la marca de Valdés para dedicarse de pleno en lo que será su despedida: “Debería ser en diciembre, o sea, antes que los jugadores se vayan de vacaciones, porque la idea es que sea un encuentro entre los amigos de Esteban versus el actual plantel de Colo Colo”.

Sobre su futuro después del balompié, el padre de “Visogol” no descarta que siga en el Cacique. “No lo ha decidido. Si bien le gustaría continuar ligado al fútbol, nos ha dicho que le encantaría ser comentarista deportivo en la televisión”, expresó.

“No quiere ser entrenador, porque dice que tendría la misma presión que como jugador. Incluso, hizo el curso en el INAF durante un año, pero lo congeló”, concluyó.

Aton Chile