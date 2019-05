DT de la selección argentina se ilusiona con la UC: "Alguna vez me gustaría dirigir ese club"

El entrenador trasandino sorprendió a todos con una inédita confesión, esto porque Lionel Scaloni, el actual DT de la selección argentina reconoció que le gustaría poder dirigir alguna vez a Universidad Católica.

El estratego del combinado trasandino admitió que su deseo nace porque quedó encantado con el cuadro cruzado cuando se probó como jugador en su adolescencia.

“Cuando tenía 14 años, estuve a punto de irme a jugar a la Universidad Católica. Estuve dos días en San Carlos de Apoquindo. Era Gino Valentini el manager. El nombre del entrenador ahora no me acuerdo. Carvallo me parece que se llamaba. Fuimos con mi viejo. Viajamos desde mi pueblo en auto dos mil y pico de kilómetros. Una locura… Había pasado la prueba. Yo estaba encantado, pero mi ficha era de Newell’s y no me dejaron salir. Nunca me olvidé de ese par de días”, confesó el DT en diálogo con La Tercera.

“Quedé enamorado de cómo es el club, del lugar dónde se encuentra. Me brindaron todas las comodidades. Por eso alguna vez me gustaría dirigir a Católica”, añadió.

Consultado sobre cómo ve a la Selección chilena para la Copa América de Brasil, sostuvo: “Entre los candidatos yo no pongo a Chile, pero tampoco a Argentina y a Uruguay. Los tres van a competir a full, igual que Colombia. No me animo a decir que van a ser favoritas. Lo de Brasil es distinto: es local, va por todo”.

Respecto a qué jugador chileno le gustaría tener en su equipo, comentó: “A Vidal, sin dudas. Aparte de jugar bien, mete, corre, es todoterreno. Es un jugador para cualquier club del mundo. También (Gary) Medel y Charly Aránguiz son jugadores muy interesantes, que transmiten y juegan. Alexis Sánchez es delantero, goleador, hábil. Pero Vidal juega de todo. Es el mejor jugador chileno que yo he visto”.