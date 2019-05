Nicolás Castillo pidió perdón a hinchas del América por su bajo nivel

Nicolás Castillo arribó a principios de este 2019 al América como estrella y con la ilusión de recuperar su nivel tras un magro paso por el Benfica de Portugal. Pero el delantero chileno cerró de manera decepcionante su primer semestre con el cuadro azulcrema.

El criollo y las Águilas quedaron eliminados en semifinales de la Liga MX ante el León de Jean Meneses, con una opaca actuación del formado en Universidad Católica.

Por eso, tras el revés en el certamen azteca, Castillo pidió disculpas a los fanáticos, quienes lo han criticado por su escaso aporte goleador.

“Lo siento. Qué más puedo decir, cuando uno trabaja al mil, se rompe todo y no salen las cosas como uno quiere, da una impotencia muy grande. Perdón a la gente que apoyó siempre y no cumplí sus expectativas, créanme que estoy decepcionado de mí, yo en primer lugar. Hay que poner el pecho a las balas como siempre lo he hecho e ir para adelante”, expresó el oriundo de Renca a través de su cuenta de Instagram.

“Les juro por lo más valioso que tengo en mi vida que el próximo torneo pelearemos por todo. Gracias al equipo que me recibió increíble, cuerpo técnico y dirigentes. Orgulloso de pertenecer a este gran grupo de jugadores”, añadió el nacional.