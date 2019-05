La emotiva publicación de Marcelo Barticciotto tras recordar el paso a la final de la Copa Libertadores 1991

Este miércoles 22 de mayo no solo es el cumpleaños del volante chileno Arturo Vidal, sino que también se cumplen 28 años desde que Colo Colo avanzó a la final de la Copa Libertadores de 1991, esto tras vencer a Boca Juniors por 3-1 en el Estadio Monumental.

En ese contexto, el exfutbolista e ídolo de los albos, Marcelo Barticciotto recordó emotivamente este logro, que lo coronó campeón del certamen continental.

“¡¡¡Qué me van a hablar de amor!!! Me preguntan cómo lo hice, y siempre respondo lo mismo, no lo hice solo, lo hice con el empuje de millones de colocolinos que ansiaban esa copa tan esquiva!”, publicó el “Barti” en su Instagram.

Cabe señalar que luego de la hazaña ante el equipo “Xeneize”, Colo Colo se enfrentó con Olimpia de Paraguay y se proclamó como campeón de la Copa Libertadores, siendo el único equipo chileno en conseguir, hasta el momento, dicho certamen.