El estremecedor audio que confirma que presidente de Nantes obligó a Emiliano Sala a partir del club

Un impactante audio comenzó a dar vueltas en las redes sociales. Este registro se trataba del fallecido futbolista Emiliano Sala y del presidente del Nantes, Waldemar Kita, quien prácticamente obligó al trasandino a partir del cuadro francés hacia Cardiff de Inglaterra, ya que este no quería partir.

Todo esto está enmarcado en el documental que realizó L’Equipe, Sala envió dicho mensaje a su familia, dos semanas antes de su muerte. “Ayer por la noche, yo envié un mensaje a Meissa, y él me ha llamado varias horas más tarde, después hemos discutido, y, justamente, él me ha contado que ayer por la noche, Kita le ha enviado un mensaje para llamarle”, se escucha en el audio.

“Después, le he llamado, ellos han hablado. Y… quieren venderme. Después está la oferta del Cardiff hoy. Por su parte, ellos han negociado para ganar mucho dinero. Ellos quieren absolutamente que me vaya. Es verdad que es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante para mí”, agregó Sala.

“No quiero hablar con Kita porque no quiero enervarme. Es una persona que me desagrada cuando está frente a mí. El hoy, quiere venderme al Cardiff, porque él ha llevado a cabo una super negociación. No sé qué hacer, porque como te digo soy yo quien tiene que levantarse todas las mañanas y ver la cara de esa persona”, concluyó.

Revisa el estremecedor audio: