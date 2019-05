Johnny Herrera: "Sabino Aguad me reconoció que la dirigencia me quería echar"

Las últimas semanas han sido bastante duras para Johnny Herrera. A la pésima campaña que tiene a Universidad de Chile en zona de descenso, al portero se le sumó que fue sacado de la titularidad en los duelos contra Coquimbo Unido y Colo Colo por el técnico Alfredo Arias.

Y el miércoles el referente de los estudiantiles colocó el ambiente más tenso al confesar que antes de que Sabino Aguad dejara la gerencia deportiva, le aseguró que en Azul Azul lo querían echar del club.

“Sé que parte de la dirigencia me quiere sacar. Han pasado cosas en mi club que hoy no le creo a nadie. Sabino (Aguad) me reconoció antes de irse que la dirigencia me quería echar. A Kudelka le dijeron que me sacara del equipo”, reconoció el cancerbero en el programa 90 Minutos de Fútbol de Fox Sports.

“La U es demasiado grande para que se cometan estos errores. A veces pienso que a Azul Azul lo aconseja Aníbal Mosa (presidente de Blanco y Negro). Sacan gente a cada rato y echaron a un técnico que le estaba agarrando la mano al equipo (Frank Kudelka)”, añadió.

Además, el oriundo de Angol dijo que quiere terminar su contrato: “Creo que todavía tengo mucho que aportar. En estos cuatro meses he entrenado mejor que nunca. No tengo idea lo que va a pasar con mi futuro. Mis compañeros son testigos que hoy sigo entrenando con la mejor sonrisa”.

Sobre la chance de que el equipo descienda, Herrera sostuvo: “Sería dramático para todos bajar. Sería desastroso que este equipo se fuera a la B y no estamos lejos. Veo a la gente llegar tranquila y ya vimos que bajó River, que bajó Corinthians. Estamos últimos porque Cobresal tiene un partido menos, ni siquiera estamos para empates decorosos (…) Si nos vamos a la B, me tengo que ir con la U a la B. Pero lo más probable es que el 2020 esté fuera de la U, hace mucho tiempo que me quieren echar”.

En cuanto a la continuidad de Alfredo Arias, dijo: “No soy quién para echar a un técnico. Pero lo que empieza mal, por lo general termina mal. O gastamos en refuerzos, o no sé qué medida se tomará (…) Es muy raro que aún no hayan echado a Alfredo Arias, a cualquier otro DT ya no lo hubiesen echado hace rato, todo es muy raro”.

