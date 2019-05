Alfredo Arias citó a Johnny Herrera para el duelo de la U vs. Deportes Iquique

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, conversó con los medios de comunicación este viernes en la previa de lo que será el duelo de la U ante Deportes Iquique en el Estadio Zorros del Desierto en Calama.

El estratega uruguayo aseguró que Johnny Herrera está citado para dicho partido y no se quiso referir a las polémicas declaraciones del ídolo azul en Fox Sports.

“No comento sobre opiniones. No diré si hablé con Herrera. A veces el mensaje le llega a otra persona mal. No voy a hablar más del tema. Herrera está citado y si le toca jugar lo hará, y si no, no lo hará. Igual que todos”, comenzó diciendo.

Respecto al equipo y el Superclásico ante Colo Colo, el DT expresó que “ganaron confianza. Era una situación de riesgo, por cómo veníamos nosotros y cómo venían ellos. Dando todo en cancha, el equipo salió airoso de ese trance. Más allá si mereció ganar o no”.

Cabe señalar que Deportes Iquique recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Zorros del desierto, este domingo, por el partido válido por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2019.