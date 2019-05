Presidente de la ANFP le mete presión a Rueda: "La idea es avanzar y defender el título en la Copa América"

Este martes un matutino dio a conocer que en la ANFP le exigirían al técnico de la Selección chilena, Reinaldo Rueda, como mínimo superar la fase grupal de la Copa América de Brasil y realizando una “digna presentación”. Por lo mismo, el presidente del organismo de Quilín, Sebastián Moreno, salió al paso para aclarar el tema.

En ese sentido, el timonel del ente rector del balompié criollo descartó que le hayan colocado una meta definida al estratego colombiano de la Roja.

“Nadie ha hablado de fases determinadas, del tercer lugar, de pasar a duras penas o buenas penas. Esa no es parte de la métrica del análisis. La idea es avanzar y defender el título de Chile, pero hay una cosa más importante, que el equipo encuentre una fisonomía de juego que nos represente de cara al segundo semestre y para marzo del próximo año”, reconoció el abogado.

“Acá no hemos hablado de piso o de superar una fase ni un partido determinado, lo importante es el rendimiento, el acople de los jugadores, la idea de juego que quiere transformar en la cancha el profesor Rueda y esperemos lo mejor para la Selección”, añadió.

Respecto a la ausencia de Claudio Bravo de la nómina, Moreno sostuvo: “Más allá de si me sorprende o no, no me voy a referir a situaciones puntuales de uno u otro jugador. Lo importante es que estemos unidos”.

Por ultimo, adelantó que viajará a Francia para ver el debut de la Roja femenina en el Mundial de la categoría, el 11 de junio ante Suecia, y que después partirá a Brasil para sumarse a la concentración del combinado masculino para la Copa América.

Aton Chile