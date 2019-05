La U sólo tendría dinero para ir por préstamos de cara al segundo semestre

La victoria frente a Deportes Iquique fue un verdadero balón de oxígeno para Universidad de Chile, pues el resultado le permitió salir de la zona de descenso y poder encarar el segundo semestre de mejor manera.

Por eso, ahora en el cuadro estudiantil se enfocarán en los refuerzos para potenciar el equipo, aunque no llegarían jugadores de renombre, debido a que Azul Azul no cuenta con el dinero para realizar fichajes a largo plazo en el mercado de invierno.

Según dio a conocer La Cuarta, en la concesionaria que administra a los laicos sólo cuentan con montos para realizar préstamos.

En ese sentido, los jugadores que podrían arribar son Ángelo Araos y Leonardo Valencia, ambos con pasado azul y que actualmente militan en el fútbol brasileño.

De todas formas la situación es complicada. En el caso de Araos, no seguirá en el Corinthians, pero podría continuar en Brasil, mientras que la dirigencia de Botafogo no vería con buenos ojos un retorno de Valencia a los estudiantiles por no estar en un torneo internacional.