Everton confirmó suspensión de su duelo ante Cobresal

El club Everton de Viña del Mar anunció oficialmente este sábado el aplazamiento de su duelo contra Cobresal.

“Everton de Viña del Mar lamenta informar que el partido programado para el domingo 02 de junio ante Cobresal ha sido suspendido. Estamos a la espera de información oficial por parte de la ANFP para entregar más detalles a la comunidad Oro y Cielo”, fue la información que subió el cuadro ruletero a sus redes sociales.

La cancelación temporal del partido se originó por el llamado a paro de la Sifpu producto de la situación de Naval de Talcahuano, elenco que no ha podido reintegrarse al fútbol profesional. Y pese a que la orden oficial era que el juego debía disputarse con juveniles, finalmente se aplazó ya que los clubes no querían disputar los puntos con jugadores no profesionales.

Por otro lado, el otro compromiso dominical que enfrentaba a la Unión Española y Universidad Católica también será pospuesto, pese a que los directivos de ambas entidades anunciaron a mitad de semana el desarrollo normal del encuentro con jugadores profesionales.

Finalmente, la ANFP anunció oficialmente la suspensión de ambos encuentros, cuyas fechas finales serían anunciadas a la brevedad según indicó el gerente de Ligas Profesionales, Rodrigo Robles.

