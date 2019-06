"No bebo alcohol. Desde que tengo 18 ó 19 años que no tomo": Gary Medel se confiesa

El liderazgo que ha ejercido Gary Medel en la Selección Chilena lo han llevado a convertirse en el nuevo capitán de la Selección Chilena tras la exclusión de Claudio Bravo. Un premio al esfuerzo y perseverancia, que se pudo haber truncado si no hubiese hecho un cambio radical en su vida.

El matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión revelará mañana una entrevista exclusiva con el “Pitbull”, en la que el defensor nacional se sinceró con la periodista Monserrat Álvarez sobre su vida y cómo dejó de beber bebidas alcohólicas.

“No bebo alcohol. Desde que tengo 18 ó 19 años que no tomo. Cuando me pillaron los Carabineros, desde ahí que no bebo”, reveló el jugador del Besiktas.

El instante del que habla Medel es cuando era una de las piezas fundamentales de la Selección Sub 20 que fue al Mundial de Canadá. Tras una noche de fiesta, el oriundo de Conchalí se subió a la acera del Barrio Bellavista mientras conducía su Peugeot 206. Finalmente, terminó en una comisaría de Independencia y con un esguince en la rodilla izquierda.

Como sea, ahora el enfoque de Gary Medel está en la Copa América de Brasil y dejar todos los conflictos extrafutbolístico de lado para revalidar el título continental.