El drama de Felipe Flores y el inminente remate de su casa: “Estoy dispuesto a pagar, no estoy escapando

El delantero de Deportes Antofagasta, Felipe Flores, no vive días muy tranquilos. El atacante se encuentra a menos de 15 días para que le rematen su casa, ubicada en Chicureo, luego de perder una demanda impuesta por Aníbal Mosa, a nombre de Colo Colo.

El artillero de 32 años perdió la acción judicial por incumplimiento de cancelar un pagaré de 100 mil dólares a la tienda alba en 2015, cuando partió a jugar por el Tijuana de México.

Para su desgracia, el elenco azteca nunca le pagaron el valor de su pase y la deuda se mantuvo hasta el día que el Cuarto Juzgado Civil de Santiago falló a favor de Blanco y Negro.

En conversación con LUN, el formado en los pastos de Macul aclaró por qué es tan importante dicho inmueble. “En esa casa quiero vivir cuando me retire del fútbol, es mi vida, por eso la defiendo. La mayor parte de mi ahorro y vida futbolística están en esa casa, hay una inversión grande porque le construí quincho, terraza, logia, piscina y por eso me da lata que Colo Colo la quiera rematar”.

“Me juntaré con Aníbal (Mosa) apenas me diga para pedirle que detenga el remate, que me dé plazo hasta octubre o noviembre, que me rebajen algo y que le pago en dos cuotas. Entiendo que defienda los intereses del club, pero ojalá me entienda a mí también”.

“No tengo 100 mil dólares para hacerle un cheque mañana. Pero estoy dispuesto a pagar, no estoy escapando”, sentenció el delantero de Antofagasta.