Luis Suárez recibe el alta médica y se suma a la Selección uruguaya

En Uruguay ya hay tranquilidad por la situación de Luis Suárez. Si bien parecía que la principal figura de la Celeste llegaría con lo justo a la Copa América de Brasil, donde enfrentará a Chile, tras la lesión meniscal que sufrió, el delantero del Barcelona lo hará con mayor ritmo.

Es que el ariete recibió el alta médica del cuadro catalán, que anunció que el jugador ya puede integrarse a los trabajos del combinado charrúa.

“Luis Suárez ha finalizado la fase de readaptación individualizada y se incorpora a la Selección de Uruguay para seguir con el proceso y su inclusión con el equipo”, informó el conjunto blaugrana en su cuenta oficial de Twitter.

Consignar que el futbolista tuvo que someterse a una operación el pasado 10 de mayo y sostuvo: “Esta lesión no tiene nada que ver con el cartílago, si no a causa de una rotura de menisco que sufrí en la llave con el Liverpool. Me vi obligado a operarme y perderme la final de la Copa del Rey contra mi voluntad”.

De esta manera, Suárez se sumará este martes 4 de junio a los entrenamientos de Uruguay en el Complejo Celeste con la mira puesta en el torneo continental, donde debutará el 16 de junio frente a Ecuador por el Grupo C, que completan Japón y Chile.

