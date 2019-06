Néstor Gorosito avisa a la UC: “El día que quieran ganar una copa internacional me va a llamar”

El pasado domingo, Tigre se consagró campeón de la Copa de la Superliga de Argentina, tras vencer por 2-0 a Boca Juniors. Uno de los artífices de este importante logro, es un viejo conocido para Universidad Católica, Néstor Raúl Gorosito, quien asumió al cuadro felino que descendió a la segunda división del fútbol argentino.

La campaña perfecta que realizó el exjugador de la UC con los trasandinos provocó que lo estén vinculando con el cuadro chileno. En conversación con La Tercera el ídolo universitario no se cierra a la opción de dirigir a la “Franja”.

“Es raro que no apunten a ganar una Libertadores o una Sudamericana. Todos los que dirigen Católica manejan el país, son tipos exitosos. Me parece extraño que no quieran llegar al techo del fútbol. Seguramente el día que en Católica quieran ganar una copa internacional, me van a llamar”, dijo el “Pipo”.

“Católica lo único que necesita es crecer futbolísticamente. Como institución es la mejor: está en un lugar extraordinario; al hincha le gusta ir a disfrutar, es como una salida al teatro”, agregó.

Respecto a los rumores que apuntaban que la dirigencia de la UC no lo quería; el exmediocampista de San Lorenzo explicó que “le pregunté si era verdad que no me quería. Dígame las razones, qué le han contado, y le voy a decir si es verdad lo que le dijeron o es mentira. Y me dijo: ‘No. Nada que ver. Mi hijo tiene un póster tuyo en su habitación’. Le creí. Fue hace un par de años. No hace mucho”.