Jugadores de la Roja pedirían millonaria cifra si son campeones en la Copa América

El debut de la Selección chilena en la Copa América de Brasil se acerca a pasos agigantados y el plantel de la Roja todavía no define con la ANFP un importante tema: el premio que obtendrá en caso de lograr el título.

Según dio a conocer El Mercurio, “la propuesta de los jugadores (liderados por Gary Medel y Jean Beausejour) está definida: el 70% de los dineros que entrega la Conmebol (US$7.500.000) en caso de obtener el tricampeonato de América, fórmula similar a la pactada en Rusia hace dos años. Si Chile repite el éxito continental, sus jugadores se distribuirán US$5.250.000: 160 millones de pesos para cada uno”.

Además, el matutino añadió que “la comisión negociadora quiere idéntico porcentaje aun cuando la Roja quede eliminada en primera ronda, llegue a cuartos de final, semifinales u obtenga la medalla de plata”.

Por último, la publicación sostuvo: “La dirigencia está de acuerdo en aceptar el 70% por el primer lugar, aunque difiere en las otras posiciones. Si Chile no supera la fase de grupos, de todos modos recibirá una cifra aproximada de US$ 2 millones. La ANFP propone no más del 30% de ese monto”.

Consignar que la Selección chilena se estrenará el lunes 17 de junio en el torneo continental, cuando se enfrente a su similar de Japón por el Grupo C, el cal completan Uruguay y Ecuador.

ATON.