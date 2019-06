Cóndor Rojas y crisis en La Roja: "A esta generación le encanta que la gente sepa lo que pasa dentro"

La polémica que envuelve a la selección chilena por el conflicto entre parte del plantel de la Roja y Claudio Bravo ha sido el gran tema de las últimas dos semanas y los históricos del combinado criollo siguen opinando al respecto.

Ahora fue el ex portero Roberto “Cóndor” Rojas el que se refirió a los problemas en la interna del camarín del conjunto que adiestra Reinaldo Rueda.

“Yo como jugador siempre tuve dificultades con otros jugadores, pero siempre las tratamos dentro del camarín y no las tratábamos fuera porque son cosas internas“, reconoció el otrora golero en conversación con CDF.

“Me parece que esta generación de jugadores les encanta que la gente sepa lo que pasa dentro del camarín. Son muchas situaciones las que se manejan ahí y yo creo que se escapan un poco por la vanidad de los jugadores o por la posición sociocultural de cada uno, eso no es bueno”, añadió.

Además, el Cóndor aconsejó a los jugadores para poner fin al conflicto: “Yo creo que esta es la hora en la que ellos deben volver atrás. Desde el comienzo de esta generación trajo tantos frutos para el fútbol chileno y no pasaba nada de esto, las cosas pasaban ahí, se manejaban ahí y se solucionaban ahí. No es un buen camino el que están escogiendo, sacar las cosas para que sean expuestas públicamente no le hace bien al grupo, ni a los resultados que puedan venir más adelante”.