La Roja sub 23 vence a Inglaterra pero no le alcanza para avanzar en Torneo Maurice Revello

La selección chilena sub 23 venció dramáticamente por 2-1 a Inglaterra en el último partido del Grupo A del Torneo Maurice Ravello. A pesar de la victoria la “Roja” no le alcanzó para avanzar a la siguiente ronda del ex Esperanzas de Toulón, tras la goleada que sufrió con Japón por 6-1.

El cuadro nacional no mostró luces de lo que todos esperaban, ya que logró generar jugadas de peligro pero estas, no sirvieron de mucho ya que no hubo una cercanía con la portería inglesa.

En la otra vereda, los europeos la única jugada que conectaron la mandaron al fondo del arco chileno, Joe Willock, silenció a la banca de la selección chilena, tras batir al meta nacional.

Ya en la segunda mitad, con más garra que buen fútbol el “Equipo de Todos” tuvo que luchar desde atrás para por lo menos igualar el cotejo. Esta situación recién vino en los 87’ tras el gol de Ignacio Jara, luego en los 91’ Pablo Aránguiz decretó el 2-1 final.

Con este resultado Chile queda en la tercera posición del Grupo A del Torneo Maurice Ravello con 6 puntos, delante de la Roja quedó Portugal con 6 unidades (+1) y Japón con 6 (+5).