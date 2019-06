Gustavo Quinteros : “No tenemos tiempo para trabajar de un partido a otro”

Uno de los más ofuscados con la derrota de Universidad Católica contra Deportes La Serena fue Gustavo Quinteros. El entrenador se manifestó en contra de la calendarización que ha afectado al club precordillerano, asegurando que la irregularidad tuvo incidencia en la caída ante el club papayero.

El nacionalizado boliviano explicó: “Hay cosas que se deben analizar, no entiendo por qué se ponen tantos partidos seguidos, teniendo tantos días de diferencia y pudiendo programar el partido cada cinco o seis días. Nos tocó lo mismo que en los partidos de copa”

“Esto afecta directamente al rendimiento de los equipos y a la salud de los jugadores. Hay algunos que no van a poder estar. Además, no tenemos tiempo para trabajar de un partido a otro. Hace un montón de rato no jugamos y ahora tenemos dos partido importantísimos cada 65 horas, eso no lo entiendo”, se quejó el DT trasandino.

Sobre el análisis del partido, el entrenador cruzado agregó: “Nos generamos ocasiones, pero no fuimos precisos y ellos consiguieron un balón de pelota parada. Hubo un equipo que fue a buscar el partido y otro que se se defendió más y buscó el contragolpe. A nosotros nos conviene más un equipo que nos salga a buscar porque sabemos aprovechar los espacios”.

Finalmente, Quinteros se refirió a la polémica que rodea a su ayudante de campo, Cristián Paulucci, quien fue acusado en una columna de La Tercera de obligar a los jugadores juveniles a firmar con el representante Fernando Felicevich para poder seguir dedicándose al fútbol.

“El fútbol es tan generoso y hay tanta que gente que habla tantas idioteces. Esas cosas no me interesan, no me afectan y no les doy importancia. Yo entreno, pongo un equipo para jugar y pongo al mejor. A mí no me interesa quien lo representa y al club tampoco, que está más allá de todo eso. Son estupideces”, terminó de forma tajante el entrenador de la UC.

ATON.