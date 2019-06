El lamento de exjugador de Colo Colo: “Nunca debí irme del club”

El volante argentino Lucas Wilchez, fue una de las grandes contrataciones de Colo Colo en 2010. El trasandino llegó proveniente del Asteras Tripolis y luego de dos años, partió cedido a Real Zaragoza, donde nunca más se supo de su rastro.

“Peter Veneno” como era conocido en nuestro país, conversó con As Chile y aseguró que haberse ido de los albos fue la peor decisión que pudo tomar en su vida. “Fue una de las peores decisiones de toda mi vida. Es algo de lo que me arrepiento. Conociendo el país, me hubiese gustado quedarme”.

Sobre su paso por los albos, Wilchez señaló que “agarré una etapa de mucho cambio en el club. Lo pasé muy bien, he hecho gente amiga. En lo futbolístico dejé todo y no me reprocho de nada.

“Tengo los mejores recuerdos. Es el club más grande en el que jugué a nivel de todo. Colo Colo es como el Boca Juniors de Argentina”, cerró.