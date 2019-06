[VIDEO] El magistral golazo de Matías Fernández que recordó el AC Milán

El volante chileno Matías Fernández no la pasa bien en el fútbol colombiano. El mediocampista está en la palestra luego de que su temporada en Juniors de Barranquilla no fuese la esperada, tras llegar con el cartel de “Crack”.

A pesar de lo mencionado, uno de los clubes que le tiene cariño y que lo recordó, fue el histórico cuadro italiano AC Milán, quienes publicaron uno de los goles que anotó Matías cuando tuvo su paso por el elenco “rossonero”.

En su sección el “gol del día”, se puede ver la anotación de Matías Fernández al Genoa, partido que se jugó el 18 de marzo de 2017.

Cabe recordar, que el formado en Colo Colo tuvo pasos por Villareal de España, Sporting de Lisboa de Portugal, Fiorentina, AC Milán de Italia y Necaxa de México.

🇨🇱 Mati Fernandez was better known for his passing, but he sure could put them away too 👏🏻

🇨🇱 Lo scavetto vincente di Mati col Genoa 👏🏻 pic.twitter.com/nfTp2MGEOa

— AC Milan (@acmilan) 12 de junio de 2019