Guillermo Maripán y lesión de Nicolás Castillo: "Si no está bien dará un paso al costado"

La selección chilena sigue entrenando de cara a su debut en la Copa América de Brasil, y justo cuando ya entró a la recta final de los trabajos Nicolás Castillo encendió las alarmas al presentar molestias físicas. De hecho, este jueves el delantero del América de México hizo trabajo diferenciado al resto de sus compañeros y su participación en el torneo continental está en duda.

Uno de los que se refirió a la situación del atacante fue el defensa Guillermo Maripán, quien habló en conferencia de prensa desde Itu junto a Óscar Opazo.

“No está feliz ni contento. No se lo esperaba. Conozco al ‘Nico’ hace años, sé lo que se cuida, lo que entrena, lo comprometido que es. Su lesión es menos grave de lo que esperaba, así que hay una luz de esperanza”, reconoció el zaguero del Alavés de España sobre la situación de Nicolás Castillo.

“Es una situación que tiene que manejar él. Sabe que si no va a estar al cien por ciento para entregarse en la Selección, dará un paso al costado. Pero conociéndolo, sé que va a dar todo para estar”, añadió.

En tanto, Opazo se refirió a la oncena que prácticamente confirmó el miércoles el técnico Reinaldo Rueda y que no lo incluye a él: “Sé que me toca entrar desde el banco. Sé que los titulares son el ‘Huaso’ (Mauricio Isla) y Jean (Beausejour). Yo estoy esperando mi oportunidad, sabiendo quiénes son los que van a jugar. Tengo que meter presión en los entrenamientos y cuando me toque, intentar aprovechar la oportunidad”.

Sobre lo mismo, Maripán comentó: “Si me dicen antes que voy a jugar no me afecta. Me ratificaron en el equipo, así que desde ya concentrado”.