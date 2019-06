DT de Estados Unidos adelanta duelo con Chile y pide olvidar goleada a Tailandia

La seleccionadora del combinado femenino de Estados Unidos, Jill Ellis, se refirió al duelo entre sus dirigidas y el elenco chileno que participa en Francia 2019, en donde aseguró que jugarán como si fuera el último partido del Mundial.

“Lo único que importa son los tres puntos. Este equipo tiene mucha variedad para meter goles. Disponer de muchas formas de hacer gol suma a la excelencia de un ataque y te hace menos predecible. Tenemos muchos perfiles distintos para marcar, incluso nuestras defensas”, sentenció la entrenadora.

Además, Ellis complementó que deben olvidar el debut ante Tailandia, ya que no es parámetro para el resto de los compromisos del elenco norteamericano. “Cada partido que ya has jugado no importa, sólo el que tienes delante”.

También conversó con la prensa la centrocampista Lindsey Horan, quien destacó el poder ofensivo de The Yanks antes del partido con la Roja: “Me gusta pensar que somos el mejor ataque del mundo. La delantera titular pueda meter muchos goles, pero también la gente que sale desde el banquillo”.