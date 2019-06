"Messi japonés" anticipa duelo con la Roja: “Chile tiene una mentalidad fuerte”

Uno de los nombres propios del mercado de fichajes 2019 ha sido el de Takefuso Kubo. El joven japonés de 18 años era una de las estrellas de La Masia, cantera del FC Barcelona, hasta que en 2015 debió volver a su país después de la sanción de la FIFA sobre los culés por fichar menores de edad.

Por lo mismo, sorpresa generó su anunció como el flamante refuerzo del Real Madrid, donde jugará en el filial por la próxima temporada. Pero antes de ello, quien ha sido apodado el “Messi asiático” jugará la Copa América 2019 junto al combinado nipón.

Y el primer rival del país del Sol Naciente será Chile. Por lo mismo, Kubo anticipó el duelo entre la Roja contra el elenco oriental e indicó: “Han sido el ganador en las dos últimas ediciones de la copa y su mentalidad es fuerte”.

Por otro lado, el reciente fichaje merengue se refirió al certamen continental y explicó; “Yo solo tengo que expresar lo que sé en el juego, nada más. Sé que somos un equipo invitado, pero iremos por el triunfo”.

Finalmente, el joven deportista se refirió a su apodo de nuevo “Messi” y aclaró: “Es algo para estar muy orgulloso y me honra, pero aún no estoy a ese nivel. Me quiero centrar en mejorar las habilidades que tengo ahora”.

Chile jugará contra Japón el lunes a las 19:00 horas en el Estadio Morumbí, Sao Paulo, duelo que podrás seguir en Deportes en Agricultura.