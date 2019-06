No faltan: Revelan presuntas amenazas de muerte a hijo de Arturo Vidal

Una importante preocupación es la que está viviendo el volante chileno Arturo Vidal con el hijo más grande de su relación con María Teresa Matus, Alonso Vidal, a quien le han llegado amenazas de muerte en sus redes sociales.

Según la información que maneja La Cuarta, la mamá de “Monito” recopiló toda la información de la persona que estaba amedrentando a su hijo e hizo la denuncia a la PDI.

“Sapo ctm, te voy a matar. ‘Tai vivo ql ¡Iré a tu casa a la medianoche y te cortaré la cabeza”, eran alguno de los mensajes que recibía Alonso desde la cuenta de @sebaxd1, que en estos momentos dejó de existir.

Al ver esto, la ex señora de Arturo Vidal realizó un llamado en redes sociales. “¡Ayúdenme a denunciar este instagram por amenazas a mi hijo! ¡Con mi hijo, no!”, agregando que “tengo hasta el celular del tipo, no saca nada con borrar su Instagram. Yo manejo sus cuentas (las del menor), así que él no vio nada, por suerte”.

“No puede ser que esto haya pasado y que le pueda pasar a más niños, por eso hicimos la denuncia en PDI. Tenemos todos los datos del tipo, que la Justicia haga lo suyo ahora. Si hay más niños que hayan sido víctimas del asedio de este hombre, que sus padres lo denuncien también”, cerró.