Felipe Flores llega a un acuerdo con Colo Colo y salva su casa

Una buena noticia recibió este lunes el delantero chileno Felipe Flores. El atacante llegó a un acuerdo con Colo Colo, para cancelar en trece cuotas la deuda que tenía con Blanco y Negro, que lo llevó a una disputa legal que perdió y estuvo a punto de perder su casa.

Según lo que indica La Tercera, “FF17”, firmó el compromiso al mediodía de este lunes, luego de una extensa reunión.

“Estoy más tranquilo, naturalmente. La intención siempre fue llegar a un acuerdo, pero las fórmulas no daban. La casa es mi mayor bien y no me imaginaba perderla. Había sido muy duro. Nunca quise tener problemas con Colo Colo, que es el club que me formó”, dijo Felipe Flores al citado medio una vez culminado este proceso.

Cabe señalar que todo esto de gestó porque Blanco y Negro demandó a Flores por el incumplimiento de un pagaré por US& 100 mil dólares, cuando partió al fútbol mexicano.