¡La hora de la verdad! Chile debuta este lunes antes Japón

Después de una larga espera, Chile finalmente volverá a disputar un torneo oficial. Tras quedar fuera de Rusia 2018 y luego de más de un año de partidos amistosos, el elenco dirigido por Reinaldo Rueda tendrá su primera prueba de fuego en su participación por la Copa América 2019.

Y pese a no considerarse como favorita, la Roja viene con un importante apronte: se quedó con los dos últimos títulos, ganando en la edición 2015 como local y en 2016 en Estados Unidos. Por ello, el combinado nacional tiene la presión de llegar con la chapa de bicampeón a su partido debut.

¿Su primer rival? El sorprendente Japón, invitado asiático a la edición continental que se disputa en Brasil. Shinji Okazaki y Takefusa Kubo comandarán a un alternativo equipo oriental cuyo último logro fue obtener el subcampeonato en la Copa Asia 2019 tras perder la final contra Qatar.

Así, el seleccionado chileno deberá afrontar un partido clave antes de medirse ante el resto del Grupo C, el que está compuesto por Uruguay y Ecuador. El once inicial aún no ha sido confirmado por Rueda, que dejó en duda lo que parecía la fija titularidad de Alexis Sánchez.

Por otro lado, la presencia de Erick Pulgar en la última conferencia de prensa hace indicar que el volante de la Bologna acompañará a Charles Aránguiz y Arturo Vidal en el mediocampo, con la difícil misión de dejar atrás la sombra de un Marcelo Díaz aún vigente.

Chile y Japón se verán las caras hoy lunes a las 19:00 horas en el Estadio Cícero Pompeu de Toledo, más conocido como Estadio Morumbi, ubicado en la ciudad de Sao Paulo.

ATON.