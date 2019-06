Hinchas del Manchester United piden “reevaluar” a Alexis tras debut con la Roja

El pasado lunes el delantero de la selección chilena, Alexis Sánchez, dejó un sabor de boca bueno luego de lo que fue su temporada 2018-2019 en el Manchester United, donde no brilló y fue duramente cuestionado.

El tocopillano, anotó uno de los cuatro goles que marcó la Roja en su debut en la Copa América con Japón y eso no fue todo, ya que su regreso a las canchas fue sobresaliente.

En ese contexto, los hinchas de los “Diablos Rojos” miraron con buenos ojos la actuación de Alexis Sánchez, por lo que le pidieron a la dirigencia del cuadro inglés que re evalúen la situación del nacional, ya que puede mejorar.

Revisa los comentarios:

Alexis with a couple of half chances for Chile but hasn’t quite gotten into rhythm yet. #CopaAmerica2019

— Project MUST (@ProjectMUST) 18 de junio de 2019