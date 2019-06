Bichi Borghi tiene la receta para mejorar a la Selección de Argentina

Claudio “Bichi” Borghi fue seleccionado argentino y también entrenador de la “Roja”, por lo que es una voz autorizada para hablar el presente de la Albiceleste.

En conversación con Súper Deportivo Radio de Villa Trinidad, el actual comentarista deportivo puntualizó que el combinado argentino necesita una refundación completa y que no vería con malos ojos una eliminación en primera ronda.

“Si las cosas se hacen mal desde el inicio, es mejor quedar afuera en primera ronda, para triunfar en la vida no hay nada más aconsejable que fracasar. Si Argentina juega mal lo mejor es que quede afuera y comenzar de cero, con un proyecto”, reconoció el Bichi Borghi.

“Argentina sigue teniendo inconvenientes, como es el hecho de tener grandes jugadores, pero no un equipo para sostener esa clase de juego. Habrá que trabajar para no ser tan buenos en forma individual y plasmarlo de manera colectiva”, añadió el ex adiestrador de Colo Colo.

Por último, el campeón del mundo con la Albiceleste en México 1986, sostuvo que “Ahora pasa que el mayor culpable de lo sucedido pasa a ser el entrenador. Es evidentemente responsable, pero no necesariamente es el culpable de todo lo que está pasando”.

“Hoy hay una dirigencia que se guía más por las críticas de la prensa y el público y hace cambios inmediatos de entrenadores. No mencionan al que necesitan, sino al más popular para callar críticas, y eso trae muchas consecuencias”, complementó.

ATON.