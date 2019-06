Maradona responde a rumores sobre enfermedad: “No me estoy muriendo”

El exjugador argentino Diego Armando Maradona, respondió a los rumores de la prensa trasandina, quienes aseguraban que el campeón del mundo estaba padeciendo de Alzheimer, situación que lo había obligado a renunciar al equipo mexicano Dorados de Sinaloa.

El “10”, subió un potente mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que “mienten, hablan de Alzheimer, no saben lo que quiere decir la palabra, es muy jodida. La gente que tiene Alzheimer se muere, yo no me estoy muriendo”.

“Estos hijos saben qué… la tiran para crear confusión. A mí la confusión no me va, porque esto no es hacer periodismo, es tomar el camino más corto y querer ganarle al otro. Yo no, yo gané el primer puesto jugando al fútbol”, agregó sumamente molesto.

Cabe señalar que Maradona dejó Dorados de Sinaloa de México el pasado jueves. Un día después, aseguró en un video que su salida del elenco azteca fue producto de problemas de salud y que tiene que realizarse dos operaciones.

