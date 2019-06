Alexis enciende las alarmas: “Creo que tengo un esguince en el tobillo, espero que no sea tan grave”

El delantero del Manchester United, Alexis Sánchez, fue una de las grandes figuras del triunfo 2-1 de la Roja ante Ecuador en la Copa América, donde la selección chilena clasificó a cuartos de final del certamen continental.

A pesar de que el tocopillano le dio el triunfo al “Equipo de Todos”, el ex FC Barcelona encendió las alarmas tras resentirse del tobillo que tenía afectado.

“En el primer tiempo en un centro me volví a doblar el tobillo, me vendé y salí de nuevo a jugar”, agregando que “por amor a la camiseta, creo que tengo un esguince, espero que no sea tan grave. Me vendaron y jugué con un poquito de dolor, pero salió el gol gracias a Dios”, dijo Alexis.

Respecto a su reencuentro con las redes y con el fútbol, el “Niño Maravilla”, cerró “cuando juego por mí país y en general me pongo contento por el fútbol. Me reencuentro con la selección, venía con un problema de tobillo desde Inglaterra y cosas internas”.