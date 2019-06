Óscar Tabárez: "No enfrentaremos a Chile con la mochila del empate ante Japón"

En un vibrante partido, Uruguay resignó un empate a 2 con Japón, lo cual podría permitirle a la Selección chilena terminar como primero del Grupo C en esta segunda fecha y abrochar su clasificación a cuartos de final de la Copa América de Brasil.

Tras la paridad, el técnico de la Celeste, Óscar Washington Tabárez, reconoció que no era el resultado que esperaba ante los nipones.

“Los goles de ellos fueron evitables. La lucha por no perder y buscar el partido aun cuando la cosa estaba difícil, y no es fácil remontar dos veces un resultado adverso contra un muy buen equipo, por lo menos hoy fue así”, expresó el DT del combinado charrúa.

Eso sí, Óscar Tabárez aclaró que ya ha tenido muchos partidos como estos en sus 13 años como seleccionador. “Vamos a ver las conclusiones del duelo en lo que viene. Mañana (viernes) se juega otro partido de la serie, que aún no se sabe cómo va a salir”.

Sobre el duelo frente a la Roja, a disputarse el lunes en el Maracaná, por la última fecha de la zona, sostuvo: “Los partidos se juegan de a uno, no sé por qué nosotros tenemos que ir al partido con Chile cargando con la mochila de este resultado, que no era el que queríamos. Con el correr de los días vamos a digerir el empate”.

“Nosotros vamos a ir a buscar lo que queremos, el triunfo, y vamos a ver si lo encontramos o no, para eso se va a jugar el partido, no me gusta hablar antes de jugar. No me cambia demasiado la planificación, pero es lógico que cuando uno piensa en un resultado es en ganar, porque eso te lleva a sumar puntos y te da la posibilidad de clasificar a la siguiente fase. Pero cualquier rival con el que nos topemos de aquí en más va a encontrar un rival difícil en Uruguay”.

ATON.