RallyMobil: Jorge Martínez se queda con la etapa del sábado en el gran Premio de Ovalle

View this post on Instagram

Muy buena primera etapa en #GpOvalle . Primeros 🥇 con @aanrally y el @cbtechrallybyskoda. Mañana trataremos de seguir igual 💪. Nuestro 🚀 Checo @skodachile se portó impecable. ▪▪▪ @cbtechrallybyskoda @mundocopec @muni_conce @skodachile @Man.chile @rotterykrauss @dinar_chile @mayordent @bikecenterconcepcion @popgraphics @chilespeedworks @aguareactivate #HelicopterosDelPacifico @skodamotorsport #skoda #fabia #rallychile #rallymobil #r5 #rally #rallychileno #rallycopec #19 #Martinen