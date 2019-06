Arturo Vidal habría rechazado oferta del fútbol chino

En paralelo a la Copa América 2019, el mercado de fichajes en Europa se encuentra en plena temporada de rumores y uno de los protagonistas en la última semana fue Arturo Vidal, al que le llegó una jugosa oferta proveniente desde China.

Sin embargo y según indicó el medio catalán Sport, el volante del FC Barcelona habría descartado cualquier oferta desde el exterior y del gigante asiático, ya que se encuentra feliz a las órdenes de Ernesto Valverde.

“Vidal ha pedido a su agente que no las traslade al Barça porque su intención es quedarse. A menos de que desde el gigante asiático llegara alguna propuesta que quitara el sentido -aunque lo que ha llegado es importante- o que viera peligrar muy seriamente su puesto en la medular-confía en seguir contando mucho para Valverde-, el chileno no se plantea moverse del Barcelona”, indicó el periódico.

Sin embargo, el mismo periódico aseguró que una oferta absurda podría poner en peligro la contiunidad del mediocentro chileno. “Arturo Vidal quiere quedarse en el Barça y así será si no sucede nada que dé un vuelco importante a la situación. Como una megaoferta imposible de no aceptar o que percibiera que este año no tendrá los minutos que dispuso en la recta final de la pasada temporada”.

Vidal tuvo una complicada pero exitosa adaptación en el cuadro culé, comenzando como suplente pero terminando como alternativa constante e incluso titular en la Champions League. De todas formas, la reciente llegada de Frenkie de Jong, de misma posición, le generará competencia al “King” en la próxima temporada.

Aton Chile