Prensa española aseguró que Alexis Sánchez está en la rampa de salida del United

Mientras que Alexis Sánchez no deja de brillar en la Copa América, marcando dos goles en los dos partidos que tienen a Chile líder del Grupo C en Brasil, en el Manchester United aún no olvidan su nefasto año marcado por las lesiones y el bajo rendimiento.

Por lo mismo, el periódico catalán Sport publicó un artículo donde asegura que el nortino se convirtió en un problema en Old Trafford, ya que su alto sueldo –el más alto de la Premier League- le dificultaría a los Diablos Rojos encontrarle una salida.

“El chileno, que se encuentra disputando la Copa América, se está convirtiendo en un problema para las operaciones que busca realizar Ed Woodward. Su salida está más que sentenciada, pero nadie quiere asumir el costo del hombre más caro de la plantilla, lo que tampoco sirve para liberar el cupo del ‘7’”, explica el medio español.

De hecho el tocopillano solo marcó dos unidades en 27 partidos en su última temporada con los Red Devils, lo que llamó la atención del periódico Marca, que tituló: “Alexis Sánchez lleva los mismos goles en la Copa América ¡Que en todo el año con el United!”, para luego destacar las declaraciones del ariete, en donde asume su felicidad por jugar en la Roja.

De todas formas, ambos matutinos coinciden en que el buen rendimiento del “Niño Maravilla” en la Copa América 2019 le podría entregar una segunda oportunidad junto a los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer, que aún necesitan recuperar la inversión que significó el ex Arsenal.