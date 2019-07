Promesa del fútbol chileno es pretendido por el FC Dallas de Estados Unidos

El volante y una de las grandes figuras de la Roja en el Mundial Sub 17 en 2015, Marcelo Allende, es pretendido por el FC Dallas de la MLS de Estados Unidos, luego de sus pasos por el Necaxa de México y Deportes Santa Cruz en Chile.

Según la información de BigdSoccer, el cuadro estadounidense estaría interesado en contar con el fichaje del volante, por lo que, de concretarse de lo antes mencionado, el nacional se sumaría a la camada chilena de jugadores que juegan en Norte América.

Cabe señalar que Marcelo Allende entrenó durante un tiempo con el Club Deportivo Magallanes y todavía no se sabe dónde continuará su carrera profesional.

Source: FC Dallas has interest in Marcelo Allende from Necaxa

— MLS Transfers (@MLSTransfers) 10 de julio de 2019