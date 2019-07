Relator se volvió “loco” tras victoria de su equipo en Tercera División

Una llamativa situación se vivió este fin de semana en la Tercera División de Chile. Deportes Linares venció en la agonía a Real San Joaquín por 3-2, pero la noticia no fueron los jugadores sino que el relator que transmitía este duelo.

El profesional en cuestión es Alfredo Ávila, quien trabaja en Radio Ambrosio de Linares y se “volvió loco”, ya que ninguneo a sus rivales. “Me tenían chato los de San Joaquín, me tenían chato los de Trasandino, me tenían chato los de Concepción”, fue lo que dijo.

Pero no se detuvo, ya que el relator agregó con mucha molestia que “no saben con la chichita que se están curando, no saben los huevos y la pachorra que tiene este pueblo. Le hemos ganado a la cesantía, le hemos ganado a los señores de las empresas, le hemos ganado a las malas decisiones políticas y cómo no vamos a ganar este partido, mierda”.

Escucha el relato: