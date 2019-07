Gabriel Costa responde a las críticas: "No pienso en lo que hablan"

Con la tripleta que anotó en la goleada por 3-0 frente a Barnechea, Gabriel Costa no sólo dejó a Colo Colo con un pie y medio en los cuartos de final de la Copa Chile 2019, sino que también puso algo de calma ante las críticas por su irregular rendimiento en el Cacique durante el primer semestre.

El delantero uruguayo nacionalizado peruano se refirió a los cuestionamientos recibidos durante la conferencia de prensa de este miércoles en el estadio Monumental.

“Pueden haber partidos que pueda jugar bien, otros mal. No entro en lo que me dicen, no pienso en lo que hablan. La confianza que me da Mario (Salas) es importante, sabe lo que le puedo dar. Cuando me llega la hora, tengo que demostrarlo (su nivel)”, reconoció el atacante.

“Yo venía de un fútbol diferente, ahora volvimos bien. Estoy tranquilo. Cuando uno trabaja, tiene sacrificio y esfuerzo en cualquier momento va a llegar. Estoy acostumbrado a las críticas. Lo único que me queda es prepararme y cuando me toque, hacerlo de la mejor manera“, añadió el ariete.

Respecto al trato del técnico Mario Salas, dijo: “El profe muchas veces me pide que juegue a la profundidad, que me retrase, yo me puedo adaptar. El otro día me salió bien y pudimos ganar. Es normal el tema de la adaptación. Siempre esforzándote, con sacrificio, las cosas van a salir”.

Por último, sobre su opción de ser nominado a la selección peruana, Costa sostuvo: “Tengo que estar bien en mi equipo y jugar. Si el técnico de Perú me llama estaré a la orden”.