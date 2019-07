Gabriel Arias rompe su silencio: “Que se metan con la familia no lo comparto, no tiene nada que ver”

El portero Gabriel Arias habló por primera vez luego de su participación en Copa América, donde el meta defendió los tres palos de la selección chilena. El arquero fue titular indiscutido con Reinaldo Rueda, aseguró que no mostró su mejor nivel en el certamen continental y rompió el silencio que mantuvo tras las amenazas hacia su familia.

“En la selección de Chile atajó muchos años Claudio Bravo y siendo figura. A cualquiera en ese puesto lo hubieran criticado tras alguna falla. Lo tomo como algo normal”, comenzó diciendo en el programa Estudio Fútbol de TyC Sports.

En esa misma línea, Arias profundizó aún más y recordó las amenazas hacía sus seres queridos. “Me he equivocado como todos los arqueros, me he ido acostumbrando a las críticas, pero cuando se meten con la familia no lo comparto, cuando llegan amenazas no tiene nada que ver”, dijo.

Sobre la polémica jugada entre Lionel Messi y Gary Medel, en el partido que la Roja quedó en cuarto lugar de la Copa América, el portero de Racing cerró diciendo que “me sorprendió la expulsión de Messi en la Copa América. Lo de Medel fue un pechazo. Hay miles de esas jugadas en el fútbol. Con una tarjeta amarilla para cada uno se solucionaba”.