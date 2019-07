Mario Salas: "Estoy seguro que con estos jugadores vamos a llegar a lo más alto"

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, se refirió este jueves a los movimientos que ha tenido su plantilla de cara al segundo semestre, principalmente con la salida de Esteban Pavez y la ausencia de refuerzos, y descartó de plano además que el defensor Juan Manuel Insaurralde sea un “jugador sucio”.

En rueda de prensa en el Monumental, el ‘Comandante’ dio a conocer el panorama de su plantel para afrontar la segunda parte del año, donde los objetivos son claros: ganar la Copa Chile y coronarse campeón del Torneo Nacional.

“Sería un tema si llegan ofertas que me desmantele el plantel, pero será un desafío que debemos sacar adelante. De mi parte no he sabido si hay más jugadores que estén tentando. Por ejemplo, hablamos el tema de Pablo Mouche, que también suena para irse y Marcelo Espina mencionó que no había nada formal”, expresó.

Otros jugadores que podrían partir son Oscar Opazo, que es seguido por Racing, y Esteban Paredes, que podría recalar en el fútbol del Medio Oriente. Eso sí, ambos jugadores dejarían el ‘Cacique’ a fines de año.

“Como no ha terminado el Campeonato, no hay evaluación. ¿Qué pasa si no logramos clasificar a campeonatos internacionales? La ventana está muy cerrada, no podemos traer jugadores nacionales porque cumplieron sus 180 minutos, internacionales tampoco. Si no tengo la certeza de lo que jugaremos el próximo año no puedo pensar en el plantel 2020. Lo que me interesa ahora es estar bien potenciado para el segundo semestre, tenemos que salir campeón y ganar los cupos, de ahí veremos quiénes pueden venir o los que pueden irse”, apuntó Salas.

Por otro lado, el ex DT de la UC y Sporting Cristal negó de plano que Insaurralde sea un jugador “mala leche”, luego de las quejas de algunos jugadores de Barnechea.

“¿Cuantas expulsiones tiene Insaurralde? ¿Ninguna, cierto? Eso contesta su pregunta. El jugador que juega de forma imprudente generalmente no tiene la complacencia, Y Juan ha demostrado lo contrario. La jugada que reclaman para mí ni siquiera era falta”, cerró.